Bayern-Stars sorgen für Lacher bei „Millionenshow“

Hodensack oder Ohrläppchen?

Bei der 8000-er-Frage wurde es besonders lustig. Da wurde gesucht, was bei Europäern doppelt so häufig „frei hängend“ wie „angewachsen“ sei. Kimmich und Goretzka dachten über die Antwortmöglichkeit „Hodensack“ laut nach: „Den Hodensack habe ich noch nie angewachsen gesehen, der hängt immer so rum“, überlegte Kimmich. Goretzka hingegen verstand die Frage nicht wirklich. „Was hat das mit Europäern zu tun?“, schüttelte er den Kopf. Die Antwort war „Ohrläppchen“.