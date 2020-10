Schottland wirft Ruttensteiners Israelis hinaus!

Aus und vorbei - Israel mit Teamchef Willi Ruttensteiner ist aus dem EM-Rennen! Die Israelis mussten sich in Glasgow gegen Schottland nach torlosen 120 Minuten mit 3:5 im Elfmeterschießen geschlagen geben. Die Schotten gastieren nun bei den Serben, die sich in Norwegen mit 2:1 nach Verlängerung durchsetzten. Nordirland entschied die Partie in Bosnien-Herzegowina nach einem 1:1 nach 120 Minuten im Elferschießen mit 4:3 für sich. Auch die Slowakei gewann nach einer torlosen Partie gegen Irland erst bei der Entscheidung vom Punkt mit 4:2. Ebenfalls weiter: Island (2:1 gegen Rumänien) und Ungarn (3:1 in Bulgarien).