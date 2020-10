Nach nur 6 (!) Tagen: SV Horn wirft Trainer raus

Fehlende Wirtschaftskraft in der Region, eine finanziell nicht unbedingt attraktive Zweite Liga, Corona - Faktoren, die Horn im Sommer vor den Abgrund stellten. Eine Partnerschaft mit UFA Media, einem Vermarkter für Fernsehrechte, machte den Verbleib im Profigeschäft erst möglich. Doch die „Ehe“ steht nach wenigen Monaten schon ordentlich auf dem Prüfstand. Die Trainerbestellung von Alexander Borodjuk schluckten Horns Verantwortliche noch mit einem höflichen Lächeln runter. Bei Davor Mladina lief das Fass aber über. „Es liegt aber nicht am Trainer. Er war am falschen Zeitpunkt am falschen Ort“, so Geschäftsführer Andreas Zinkel. Daher muss auch er nach einer Woche gehen. „Wir haben ihn nicht akzeptiert, suchen jetzt selber nach einer Lösung.“ Klingt nach reichlich Ärger mit dem Geldgeber. Wie der reagiert? Von Akzeptanz bis Ausstieg ist wohl alles möglich.