Blau Weiß Linz verpasst Sprung an Tabellenspitze!

Der FC Blau Weiß Linz hat den Sprung an die Tabellenspitze in der 2. Liga verpasst! Die Oberösterreicher mussten sich am Samstag in der 5. Runde zu Hause dem FC Dornbirn mit 1:2 geschlagen geben und liegen als Dritter zwei Punkte hinter Leader FC Liefering zurück. Austria Klagenfurt könnte mit einem Heimsieg zum Rundenabschluss am Sonntag gegen den FAC (10.30 Uhr) mit den Salzburg-Talenten nach Punkten (11) gleichziehen.