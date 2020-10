Bloggerin starb nach Brandanschlag beim Livestream

Erst später erfuhren ihre Follower den Grund: Wie die britische BBC berichtet, war der Exmann der 30-Jährigen, mit Messer und Benzinkanister bewaffnet, in ihre Wohnung eingebrochen. Er übergoss die Frau, die er zweimal geheiratet hatte, mit Benzin und zündete sie an. Lamu erlitt schwerste Verletzungen: 90 Prozent ihrer Haut waren verbrannt, als sie in ein Krankenhaus in der chinesischen Region Jinchuan eingeliefert wurde. Ihre Familie sammelte Geld für die Behandlung, später wurde sie in ein anderes Spital verlegt, wo die Ärzte den Kampf um ihr Leben diese Woche verloren.