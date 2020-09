95:2-Siege! Nadal: „Der Ball ist sehr schwer“

„Ich wollte es wirklich versuchen, aber ich denke, wenn ich nicht richtig laufen kann, dann ist es ein Zeichen, dass ich pausieren sollte.“ Williams hatte bereits bei den US Open in New York, bei denen sie im Halbfinale an der Weißrussin Viktoria Asarenka gescheitert war, Schmerzen an der Achillessehne verspürt. „Ich denke, die zwei Wochen zwischen beiden Turnieren waren einfach nicht genug, damit es komplett verschwindet.“