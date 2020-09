Ein Test für mehr als 8000 Sirenen

Von 12 bis 12.45 Uhr wird in ganz Österreich der Zivilschutz-Probealarm ausgelöst - durch die Bundeswarnzentrale im Bundesministerium für Inneres bzw. von den Landeswarnzentralen in den Bundesländern. Neben der Überprüfung der technischen Einrichtungen sollen mit diesem Test der Bevölkerung die Sirenensignale für die Warnung und Alarmierung im Katastrophenfall in Erinnerung gebracht werden. Nach der üblichen Sirenenprobe um 12 Uhr - sie dauert 15 Sekunden - folgen: Warnung, Alarm und Entwarnung.