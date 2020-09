Österreich winken vier Europacup-Gruppenplätze

Die in Bezug auf die Zahl der Gruppenphasenteilnehmer herausragende Saison 2009/10 war zugleich auch in Sachen Punkteausbeute mit 9,375 Zählern die zweitbeste der Verbandshistorie. Nur 2017/18, als Salzburg bis ins EL-Halbfinale vorstieß, wies Rot-Weiß-Rot mit 9,75 Punkten ein noch dickeres Konto auf. In beiden genannten Saisonen war Österreich schon in der Quali mit vier Teams vertreten, musste die erspielten Punkte damit auch nur durch vier teilen, um den Länderkoeffizienten zu berechnen. 2020/21 sind es mit den bereits ausgeschiedenen Hartbergern aber fünf Vertreter.