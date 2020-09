Entführt? Vater (45) verfolgt falsche Tochter

Was für ein Missverständnis! Ein Grazer (45) dachte, dass seine 20-jährige Tochter vor seinen Augen in der Steiermark in ein fremdes Auto gezerrt und entführt worden war. Er verfolgte den Wagen daraufhin 50 Kilometer lang. In Wirklichkeit war seine Tochter aber zu Hause und hatte das Telefon nicht gehört. Die „falsche“ Tochter und deren Freund, der das vermeintliche Fluchtfahrzeug lenkte, kamen mit dem Schrecken davon.