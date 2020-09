Probealarm: Am Samstag heulen 8200 Sirenen

Österreich verfügt über ein gut ausgebautes Warn- und Alarmsystem, das vom Innenministerium gemeinsam mit den Ämtern der Landesregierungen betrieben wird. „Damit hat Österreich als eines von wenigen Ländern eine flächendeckende Sirenenwarnung“, so das Innenministerium am Dienstag in einer Aussendung. Im Vorjahr funktionierten 99,71 Prozent der Sirenen einwandfrei.