In die Skihütte nur mit Registrierung

Der Einkehrschwung in der Skihütte könnte so einfach sein – selbst in Zeiten von Corona: Vor dem Eintritt scannen Skifahrer mit ihrem Handy einen QR-Code ab, registrieren sich damit per Whatsapp oder SMS und tragen sich damit in ein „digitales Gästebuch“ ein. Das System erfasst die Telefonnummer, nicht aber den Namen des Besuchers und leitet diese im Fall der Fälle prompt an die Gesundheitsbehörden weiter.