Ibertsberger: Auf Didis Spuren am Traisen-Ufer

„Wir waren in der ersten Hälfte nicht existent - und dennoch haben sie uns nicht wehtun können.“ Eine Woche hatte Didi Kühbauer Zeit, den lange Zeit schläfrigen Auftritt beim 1:1 in Graz zu analysieren. Am Ende blieb auch eine positive Erkenntnis. Dennoch fordert Rapids Trainer heute in St. Pölten eine Reaktion: „Wir müssen ab der ersten Minute voll da und in den Zweikämpfen präsent sein. Sonst erleben wir eine böse Überraschung.“ Nachsatz: „Wir können jeden schlagen, Salzburg nur mit einem außergewöhnlichen Tag. Aber wir können auch gegen jeden verlieren.“