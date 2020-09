Cybergewalt: Wien bietet Betroffenen IT-Beratung

Hasspostings oder Stalking via SMS, Mails und Chatnachrichten - die Formen von Cybermobbing sind vielfältig. In Wien hat man nun eine Kompetenzstelle eingerichtet, um bei der Abwehr und Aufklärung Unterstützung zu leisten. Bei Bedarf werden auch IT-Experten herangezogen, wie die Stadt mitteilte. Im Fokus steht vor allem Cybergewalt in Paarbeziehungen, betroffen sind hier laut einer Studie meist Frauen.