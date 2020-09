Dunajska Streda entspannt: „Können nur gewinnen!“

Dunajska Streda nimmt die Außenseiterrolle im Duell mit dem LASK in der dritten Quali-Runde zur Europa League an, sieht aber durchaus Chancen auf eine Überraschung! „Wir können hier nur gewinnen. Niemand erwartet etwas Außergewöhnliches von uns. Aber wir wollen unsere Chance ergreifen“, sagte Trainer Bernd Storck am Mittwoch im Rahmen eines Pressetermins in Linz.