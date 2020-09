Fan-Stopp! Premier League kritisiert die Regierung

Die Liga betonte am Dienstag, dass die Gesundheit der Nation weiterhin Vorrang habe, erklärte aber auch, dass Fußball ohne Fans nicht dasselbe sei. Auch wirtschaftlich sei der Fußball ohne Fans in den Stadien nicht nachhaltig, erklärte sogar jene Liga mit dem hochdotiertesten Fernsehverträgen weltweit. In der vergangenen Saison hätten die Premier-League-Clubs Verluste in Höhe von 700 Millionen Pfund (ca. 760 Millionen Euro) erlitten, wurde gewarnt. „Das hat verheerende Auswirkungen auf die Vereine und ihre Gemeinden.“