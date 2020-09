TikTok-Deal „verletzt Chinas Sicherheit und Würde“

Die Regierung in Peking wird dem geplanten Umbau des US-Geschäfts von TikTok offenbar nicht zustimmen. Die Bedingungen des Deals mit den US-Konzernen Oracle und Walmart „verletzen Chinas nationale Sicherheit, Interessen und Würde“, schrieb die chinesische „Global Times“ am Dienstag. „Wenn dieser durch US-Manipulationen vorangetriebene Umbau von TikTok Schule macht, wird jedes erfolgreiche chinesische Unternehmen, sobald es sein Geschäft auf die USA ausdehnt und wettbewerbsfähig wird, von den USA ins Visier genommen“, hieß es. Durch „Tricks und Zwang“ werde es dann in eine amerikanisch kontrollierte Firma verwandelt.