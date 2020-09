Schmierfinke halten Polizei in Kitzbühel auf Trab

Der Schriftzug „LB“ stellt die Polizei in Kitzbühel vor ein Rätsel. Bereits im November 2019 tauchten die zwei Buchstaben bereits mehrfach in der Gamsstadt auf. Am Wochenende besprühten nun erneut bisher unbekannte Täter das Haltestellengebäude des Bahnhofs in Kitzbühel mit „LB“. „Wir bitten um zweckdienliche Hinweise“, hofft die Exekutive auf mögliche Zeugen.