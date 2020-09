Ex-Rapidler lässt polnische Herzen höher schlagen

Kommt aus Rapid-Nachwuchs

Sobczyk kommt aus dem Rapid-Nachwuchs. Von 2017 spielte er in der Kampfmannschaft, wurde dann allerdings schnell verliehen. Zuerst an St. Pölten, dann an Wiener Neustadt, dann an den FAC. 2019 wechselte er ins Ausland, bis zum Sommer spielte er bei Spartak Trnava in der Slowakei. Beim polnischen Ex-Rekordmeister Gornik Zabrze bekam der Österreicher polnischer Herkunft einen Dreijahresvertrag bis 2023. Und er spielt gut, wie noch nie.