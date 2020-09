Betreiber des Grand Hotel Europa insolvent

Die ersten Coronafälle Österreichs werden oft in Verbindung mit dem Grand Hotel Europa gebracht. Von dem italienischen Pärchen, welches positiv getestet wurde, war die Frau an der Rezeption des Hotels tätig. Über das Vermögen der Betreiber, der Delta Hotelentwicklung GmbH mit Sitz in Niederösterreich, wurde nun aufgrund eines Eigenantrags am Landesgericht St. Pölten ein Konkursverfahren eröffnet.