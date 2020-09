Vater mit Schraubenzieher getötet: Einweisung!

Die Tat hatte sich am 7. April im gemeinsamen Wohnhaus der beiden Männer in St. Pölten ereignet. Der 85-Jähriger erlitt mehrere Stiche gegen den Hals und den Brustkorb. Zwei davon waren neben einem stumpfen Schädel-Hirn-Trauma ursächlich für das Ableben des Mannes. Die Tochter und der Sachwalter des Angreifers entdeckten zwei Tage später bei einem Besuch an der Wohnadresse den toten 85-Jährigen in der Badewanne und verständigten die Polizei. Der Betroffene ließ sich widerstandslos festnehmen.