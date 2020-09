Liverpool zieht Kopf doch noch aus der Schlinge

Leeds United hat bei der Rückkehr in die Premier League eine Überraschung verpasst. Meister Liverpool siegte am Samstagabend nach einem Torspektakel gegen den Aufsteiger mit 4:3. Mohamed Salah traf erst in der 88. Minute per Foulelfmeter mit seinem dritten Treffer an diesem Abend entscheidend. Leeds hatte Liverpools Führungstore zuvor dreimal ausgleichen können.