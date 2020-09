Juve gibt Minus von 71,4 Millionen Euro bekannt

Durch eine Vereinbarung mit den Spielern für einen Gehaltsverzicht sei es in der vergangenen Saison gelungen, 90 Millionen Euro einzusparen. Dies konnte den hohen Verlust jedoch nur teilweise abfedern. Sportlich feierte Juve in der abgelaufenen Saison zwar den neunten Meistertitel in Serie. Allerdings scheiterte das Team im Achtelfinale der Champions League an Olympique Lyon und verlor das Cupfinale gegen Napoli.