US-Wahlkampf: Biden im Visier russischer Hacker

Demnach sei es wahrscheinlich, dass die Hacker dem russischen Staat nahestehen. Die Angriffe in den vergangenen zwei Monaten hätten auf Mitarbeiter der in Washington ansässigen Kommunikationsfirma SKDKnickerbocker abgezielt, die mit Biden sowie anderen hochrangigen Demokraten zusammenarbeitet. Das Firmennetzwerk sei gut geschützt. „Es gab keine Sicherheitslücke“, sagte einer der Insider. Die Hacker seien nicht in das System eingedrungen.