Willy: Der Tod eines Fußballers entsetzt Italien

Colleferro, der Tatort, ist in der Nähe von Rom, Willy selbst lebte in Paliano, unweit der Hauptstadt. Kein Wunder, dass Willy Roma-Fan war. Er träumte immer davon mal das Trikot der „Giallorossi“ zu überstülpen. Er war selbst Fußballer, in seinem Heimatort Paliano. Er war ein Italiener kapverdischer Herkunft. Er studierte Hotel-Management, die ganze Stadt kannte ihn. Er galt als Arbeitstier, einer, der sich etwas in den Kopf nahm und das auch verwirklichte.