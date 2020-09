„Mehr Professionalität ist dringend gefordert“

„Krone“: Gut 200.000 Corona-Tests hat Tirol seit Ausbruch des Virus durchgeführt. Im Winter soll die Frequenz erhöht werden. Laut Minister Rudolf Anschober sei angedacht, dass bald bei niedergelassenen Ärzten ein behördlich angeordneter PCR-Test durchgeführt werden könne. Eine gute Idee?

LR Bernhard Tilg: Das ist eine Forderung, welche die österreichischen Gesundheitslandesräte und ich als Tiroler Gesundheitslandesrat schon seit Monaten und vielen Wochen in Wien platziert haben. Mehrmals wurde auf die Wichtigkeit hingewiesen. Es freut mich, dass nun auf Bundesebene endlich Bewegung in dieses Thema hineinkommt. Bis dato hat sich die Sozialversicherung geweigert, die Ärzte diesbezüglich zu unterstützen. Natürlich gibt es Herausforderungen. Das sind einerseits organisatorische in einer Arzt-Ordination, andererseits technische, wie die Anbindung der Arzt-Software an das behördliche Datensystem und letztlich die Vergütung der Abstrichnahme und der Testung durch die Sozialversicherung.