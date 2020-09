Letzte Sommerferien-Woche wird warm und sonnig!

Wetter am Wochenende

Überwiegend freundlich und stabil geht es am Wochenende weiter: Am Freitag gibt es bis zu 26 Grad, nur im Bergland ist die Regenwahrscheinlichkeit durch nachmittägliche Quellwolken leicht erhöht. Am Samstag setzt sich das spätsommerliche Wetter mit viel Sonnenschein fort. Höchstwerte um 25 Grad, Regenschauer beschränken sich auf die Berge der Tauernregion.