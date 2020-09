Foda: „Müssen ihnen Freude am Fußball nehmen!“

Wie Teamchef Franco Foda im zweiten Spiel der Nations League zweiten Sieg einfahren will: „Ein bis drei Umstellungen“, um gegen die Rumänen mehr Frische in das Spiel zu bringen. In die Karten ließ sich Franco Foda wie üblich überhaupt nicht blicken, „ein bis drei Umstellungen“ kündigte Österreichs Teamchef gegenüber dem 2:1 in Norwegen an, um mehr Frische in das Spiel zu bringen.