Messi: „Ich bleibe, denn ich will keinen Krieg“

Lionel Messi bleibt beim FC Barcelona. Der sechsmalige Weltfußballer ist mit seinem Vorhaben gescheitert, den Klub in diesem Sommer vor Ablauf seines Vertrages zu verlassen. Messi bestätigte am Freitag im Interview mit „goal.com“, dass er auch in der kommenden Saison für Barca spielen wird. In einem Jahr kann er aber den Verein ablösefrei verlassen.