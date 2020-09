Messi kassiert 70 Millionen Euro Loyalitätsbonus

Dazu kommt: Richtig loyal zeigte sich Messi mit Barca auch nach seinem „Treueschwur“ nicht. Denn noch am selben Tag seiner am Freitag verlautbarten Entscheidung, attackierte er Vereinspräsident Josep Bartomeu knallhart. Denn dieser hätte sein Wort gebrochen. Messi habe Barca und dem Präsidenten schon vor langer Zeit mitgeteilt, dass er wechseln wolle. „Sie wissen das seit dem Beginn der vergangenen Saison. Ich habe es ihnen in all den vergangenen zwölf Monaten gesagt. Aber ich bleibe, denn ich will keinen Krieg vor Gericht“, so der Superstar.