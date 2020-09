Flick erklärt seinen Final-Coup mit Coman

Absolut ehrlich

Warum es dann trotzdem Coman wurde? Die Antwort von Flick könnte nicht ehrlicher sein: „Ich kann nicht genau benennen, was am Ende den Ausschlag für Kingsley gegeben hat, wahrscheinlich war es Bauchgefühl: Wir unterhalten uns viel, am Ende triffst du als Trainer die Entscheidung. Es ist immer schöner, wenn du als Trainer weißt, was die anderen denken, wenn du Führungsspieler einbeziehen kannst, um dann so eine Entscheidung mit noch mehr Argumenten abwägen und treffen zu können.“