Ab sofort strengere Regeln bei Autozulassung in EU

EU will selbst durchgreifen

Abgesehen von den strengeren Vorgaben für die nationalen Behörden will die EU-Kommission nun auch selbst kontrollieren. Zuständig dafür ist die Gemeinsame Forschungsstelle (GFS), die in ausgewählten Fällen - etwa „aufgrund von Verdachtsmomenten oder einschlägigen Verstößen“ - Abgase und Fahrzeugsicherheit prüfen soll.