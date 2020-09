So wird in der politischen Sommerreihe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks viel geredet, aber wenig hinterfragt. Ein Hochfest der harmlosen Leere. Es zählt zu den Kunststücken des ORF, sogar in einem Krisenjahr wie diesem die großen Fragen des Landes als beiläufige Belanglosigkeiten abzuhandeln.