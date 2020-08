Leukämie immer besser im Griff

Akute myeloische Leukämie (AML)

Lange Zeit standen hier lediglich zytostatische Möglichkeiten (Chemotherapien) zur Verfügung. Mittlerweile wurde das Behandlungsspektrum durch Medikamente erweitert, mit denen bestimmte Strukturen von Leukämiezellen zielgerichtet beeinflusst werden können, um den Krebs zu besiegen. So kommt es etwa bei 20 Prozent der Kranken zu einer molekularen Veränderung in einem Protein (FLT3), welches für das Zellwachstum verantwortlich zeichnet. Neue Arzneien vermögen dieses zu hemmen und verbessern auf diese Weise, in Kombination mit Chemotherapie, das Überleben deutlich. „Durch die Hemmung eines bestimmten Enzyms können bei anderen Patienten die Leukämiezellen dazu befähigt werden, wieder auszureifen und ein normales Blutbild zu formen. Weiters stehen heute Substanzen zur Verfügung, welche die Erkrankung bei all jenen verlangsamen, die für keine zielgerichtete Therapie oder intensive Chemotherapie infrage kommen (epigenetische Medikamente)“, erklärt der Experte.