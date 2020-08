Telearbeit: Sozialpartner sollen Regeln erarbeiten

Die Vorarbeiten in der Regierung zu diesem Thema sind laut Auskunft aus dem Büro des Bundeskanzlers schon länger am Laufen: Bereits im Juli wurde dazu eine entsprechende Arbeitsgruppe im Arbeitsministerium eingerichtet. Das Arbeitsministerium gab auch eine Studie in Auftrag, mittels derer je 1500 Dienstnehmer und Dienstgeber befragt werden sollen.