Nagelsmann: „Was soll ich jetzt machen?“

Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann hat nachher nicht mit der Niederlage gegen PSG gehadert. „Der Gegner war heute besser, das muss man dann einfach akzeptieren“, sagte der 33-Jährige im Sky-Interview. „Ich bin schon enttäuscht, aber was soll ich jetzt machen?“, meinte er. Ein Schlüssel sei das 3:0 von Paris in der 56. Minute gewesen. „Wenn das Tor nicht so schnell fällt, wäre vielleicht noch etwas drinnen.“