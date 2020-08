Tesla startet Revolutionierung des Karosseriebaus

Tesla-Boss Elon Musk verfolgt die nächste bahnbrechende Idee - und nach Ansicht von „Autopapst“ Ferdinand Dudenhöffer könnte sie die Autoindustrie revolutionieren: Der Elektroautopionier will komplette Autokarosserien in einem Stück in einer riesigen Druckgießmaschine produzieren, statt sie aus vielen Teilen zusammenzusetzen.