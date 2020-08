Wetter bleibt vorerst schwül, warm und gewittrig

Am Dienstag bleibt es mit Störungseinfluss in weiten Teilen Österreichs unbeständig. Besonders in den sonnigeren Auflockerungsphasen türmen sich tagsüber einige Wolken auf, Schauer und Gewitter sind nirgends auszuschließen. Am wahrscheinlichsten sind sie aber am Nachmittag im Süden. Oft ist es schwach windig, im Donauraum macht sich mitunter auffrischender Westwind bemerkbar. Von 14 bis 20 Grad in der Früh steigen die Temperaturen auf 21 bis 26 Grad.