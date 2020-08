Auweh! Alaba mit Eigentor der Marke „Weltklasse“

Was war passiert? Bayern München lag durch einen Traumstart bereits in Minute vier nach einem schönen Tor von Thomas Müller mit 1:0 in Führung. Der FC Barcelona zeigte sich davon unbeeindruckt und drängte sofort auf den Ausgleich. In Minute sieben kam dann der unfreiwillige Auftritt von ÖFB-Star Alaba: Barcelona-Verteidiger Alba tankte sich auf der linken Seite und spielte einen scheinbar ungefährlichen Pass in die Mitte. Alaba wollte auf Nummer sicher gehen und den Ball klären, doch dann ging alles schief!