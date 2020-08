So blüht der Drogen- und Waffenhandel auf Telegram

Wer im Netz Schwarzmarktangebote für Betäubungsmittel, Waffen oder geklaute Accounts gesucht hat, musste bislang meist den Tor-Browser bemühen und ihn richtig zu nutzen wissen. Inzwischen lassen sich solche Angebote problemlos über den Messenger Telegram finden. „Die technische Hürde ist bei Telegram so niedrig, dass selbst wenig versierte Nutzer Anbieter, Gruppen oder Kanäle finden können, in denen Händler illegale Waren aller Art präsentieren“, berichtet Merlin Schumacher von der Fachzeitschrift „c‘t“ in dessen aktueller Ausgabe. Nur wenige Minuten dauerte es, bis „c’t“ bei seinen Recherchen auf Anbieter stieß, die harte Drogen wie Heroin, Kokain oder Crystal Meth verkauften.