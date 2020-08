Quoten für Spielberg: Wenig Geld für Sieger

Nach dem Sieg in Brünn am letzten Wochenende zählt KTM auch diesmal am Red Bull Ring in Spielberg zu den Favoriten auf den Sieg. Durch die positive Entwicklung auf der Strecke haben sich aber auch die Wettquoten geändert. Nur für zwei andere Fahrer gibt es weniger Geld als bei einem Sieg der KTM-Fahrer.