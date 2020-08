Twitter offenbar mit TikTok in Verhandlungen

Der Software-Riese Microsoft werde noch als Favorit gesehen, hier den Zuschlag zu bekommen, berichtete das „Wall Street Journal“ am Wochenende. US-Präsident Donald Trump hat TikTok im Visier. Wegen Sicherheitsbedenken untersagte er zuletzt per Dekret Transaktionen mit zwei der größten in den USA tätigen IT-Konzerne Chinas - dem TikTok-Eigner ByteDance sowie dem WeChat-Betreiber Tencent.