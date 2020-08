Alles Gute zum 65. Geburtstag, Herbert!

Jahrelanger traditioneller Jännerurlaub in Mayrhofen. Eine illustre Fußballer-Runde auf der Ahornhütte von Ski-Legende Uli Spieß. Herbert Prohaska in Topform, wie ein Wasserfall unterhält er mit kabarettreifen Anekdoten seine Freunde, Kellner und Touristen. Er erzählt von seinem legendären Spitz von Izmir 1977, Córdoba, seinen Erfolgen als Spieler mit der Austria, Inter und Roma, seinem Höhepunkt als Teamchef mit der Qualifikation für die WM-Endrunde 1998 in Frankreich. Pointierte Storys, Schenkelklopfer, Lachkrämpfe. Auch wenn man manche Geschichten zum gefühlten 1000. Mal gehört hat, ist der Unterhaltungswert grenzenlos.