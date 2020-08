Tirol: Streit zwischen Lenkern völlig eskaliert

Mit Pfefferspray attackiert, Stau verursacht

„Zwischen den beiden Männern kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 52-Jährige den 49-Jährigen mit Pfefferspray besprühte“, heißt es vonseiten der Exekutive. Das versetzte den 49-Jährigen in Rage. „Er trat mit dem Fuß gegen den Kühlergrill des Autos des 52-Jährigen und beschädigte diesen.“ Da die beiden Fahrzeuge bis zum Eintreffen der gerufenen Polizeibeamten an der Engstelle stehen blieben, entstand ein erheblicher Rückstau in beide Fahrtrichtungen.