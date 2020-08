Nach Horror-Crash: Teamchef fordert Haftstrafe

Laut einer offiziellen Teammitteilung war der Zustand von Jacobsen nach einer Gesichtsoperation in der Nacht am Donnerstagvormittag „stabil“. Er solle im Laufe des Tages im Spital in Kattowitz aus dem Tiefschlaf geholt werden, hieß es. Lefevere: „Wir werden Schritte unternehmen, um bei der UCI und der Polizei Anzeige zu erstatten.“