Liverpool setzt auf Nike - Klopp auf Adidas

Zehn Millionen mehr

Der kolportierte Deal zwischen Klopp und Adidas ist aber auch deswegen brisant, weil Liverpool vor Kurzem einen Millionen-Deal mit Adidas-Konkurrent Nike einging. Und auch der ging nicht reibungslos vonstatten. Um sich von New Balance, dem vorherigen Ausrüster, loszueisen, war ein Rechtsstreit nötig. Der Nike-Coup dürfte aber so lukrativ sein, dass es der Klub draufankommen ließ. Laut „Sport1“ kassieren die „Reds“ für jeden verkauften Fanartikel Provision. So kommt Liverpool auf ca. 30 Millionen Euro pro Jahr, und damit auf zehn „Mille“ mehr als im New-Balance-Zeitalter.