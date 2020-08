GC Zürich für unwürdiges Aus Djuricins „bestraft“

Letztlich bleibt es eine Saison für die Geschichtsbücher, in enttäuschender Hinsicht - der einst so stolze Grasshoppers Club Zürich muss mindestens ein weiteres Jahr in der schweizerischen Zweitklassigkeit zubringen! Ein 0:6 (!) im letzten Saisonspiel daheim (!) gegen den FC Winterthur „beraubte“ die Zürcher auf den letzten Drücker der so sehr ersehnten Rückkehr in die Super League - der mehr als bizarre Rauswurf von Goran Djuricin im Frühjahr nach gerade einmal zwei Partien erwies sich als letztlich völlig „für die Fisch‘“ ...