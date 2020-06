Djuricin „enttäuscht, weil ich verarscht wurde“

„Lasse ich mir nicht gefallen“

Die überraschende Trennung hat Spuren hinterlassen. Die Enttäuschung sitze tief, „weil ich verarscht“ wurde, sagt Gogo. Auch er habe folglich die gute Kinderstube vermissen lassen. Den Herrn Berisha und Schuiteman habe er regelrecht zusammengestaucht. Es stimme, „dass ich nicht das beste Benehmen an den Tag gelegt habe. Ich habe den Herren Berisha und Schuiteman ins Gesicht gesagt, was ich von ihnen halte. Das war alles andere als die feine englische Art von mir, ich weiß. Aber ich lasse mir so was einfach nicht gefallen, ich bin ein ehrlicher, direkter Mensch“, so Djuricin im „Blick“-Interview.