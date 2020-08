Pracht und Macht im „Rom des Nordens“

Doch Mittelpunkt der Stadt ist der Dom, nicht nur in der Festspielzeit. „Er ist das Herz der Stadt, eigentlich viel zu riesig für das doch gar nicht so große Salzburg.“ Das dunkle Kirchenschiff, an dessen Ende der Altar im Licht erstrahlt, symbolisiere die Hoffnung, dass das Leben im Himmel besser werden kann, meint Reichl: „Nicht nur Touristen, auch die Salzburger gehen immer wieder einmal in den Dom und zünden ein Kerzerl an.“ Auch der berühmteste Sohn Salzburgs, Wolfgang Amadé (so hat er sich selbst genannt, erst später wurde Amadeus Mode) Mozart, wurde im Dom getauft und hat dort gespielt. Geboren wurde der begnadete Musikus nicht weit entfernt in der Getreidegasse.