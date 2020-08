Messi soll Inter 260 Millionen Euro wert sein

Der Clou: Messis Vertrag beim FC Barcelona läuft 2021 aus. Mit einer Verlängerung lässt sich der Superstar tatsächlich Zeit. Also wäre er - Stand jetzt - nächstes Jahr im Sommer ablösefrei zu haben. In diesen freien Raum will Inter offenbar stoßen. Und zwar mit einem Deal, der sich gewaschen hat. Ein Vierjahresvertrag soll Messi angeboten werden. Gehalt dafür: 260 Millionen Euro, 65 Millionen pro Jahr.