Dieses Plakat ist Indiz, dass Messi zu Inter geht

Seit Wochen wird schon gerätselt: Verlässt Messi Barcelona? Falls ja, ist wohl Inter Mailand die erste Adresse für den sechsfachen Weltfußballer. "Der Floh“ soll sich in den nächsten Tagen entscheiden, wie Barca-Präsident Josip Bartomeu sagte. Weiter träumen dürfen die Inter-Fans auf jeden Fall, zumal diese Hoffnungen mittlerweile auch aus dem Fernen Osten genährt werden. Das Plakat ist auf jeden Fall das erste Indiz, dass an den Gerüchten wirklich was dran sein könnte.